Начинает распускать руки: Ревнивый Пынзарь изводит всю семью

Дарья Пынзарь приоткрыла завесу тайны на проблемы в семье.

Реалити шоу "Дом-2", к сожалению, не славится крепкими семейными парами. Однако хорошие примеры все же есть. Дарья и Сергей Пынзарь построили отношения на проекте, покинули его и до сих пор живут счастливо вместе, воспитывая двух сыновей.

Звездная пара нередко рассказывает поклонникам подробности своей личной жизни, а также делится секретами гармонии в семье. Накануне эффектна блондинка решила ответить на вопросы подписчиков, и, конечно, не обошлось без просьб приоткрыть завесу тайны на личную жизнь.

Одна из поклонниц Дарьи Пынзарь поинтересовалась у нее, как общаются ее сыновья Артем и Давид: нет ли между ними ревности. Как рассказала экс-участница реалити-шоу, старший наследник никогда не грешил этим чувством: мол, сам по себе он очень добрый и тактичный. Что же касается младшего отпрыска, то он, по словам звезды, время от времени ревнует отца, чем, можно сказать, изводит все семейство.

Давид Пынзарь вообще не терпит, когда папа уделяет слишком много времени кому-то кроме него. Иногда он может даже мешать своему брату наслаждаться играми с главой семейства. Например, когда они вместе начинают распускать руки, боксируя между собой, младший может залезть на отца.

"Тем самым он показывает: "Папа, я тут", – рассказала Дарья Пынзарь своим любопытным поклонникам.