Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь нелепо оправдалась за отказ от обручального кольца

Экс-участница телестройки заявила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, что ношение обручального кольца – вовсе не показатель крепкой любви супругов.
По словам теледивы, ей попросту неудобно носить кольца. 35-летняя Дарья Пынзарь попыталась нелепо оправдаться. Она заявила, что не воспринимает традицию ношения этого украшения слишком серьезно.
Напомним, экс-участница шоу "Дом-2" замужем за предпринимателем Сергеем уже десять лет. Супруги демонстрируют в своих соцсетях семейную идиллию и часто показывают снимки совместного быта. Семья Пынзарей считается образцовой среди всех участников телестройки.
Дарья и Сергей
познакомились в шоу "Дом-2". На тот момент у блондинки был другой возлюбленный. После расставания с ним девушка закрутила роман с Сергеем, который ее поддерживал. Пара сыграла свадьбу весной 2010 года. В 2011 году Дарья Пынзарь родила сына Артема. В мае 2016 года на свет появился второй наследник экс-участников шоу "Дом-2" Давид.