Букет болячек: покойного Горбачева могли сгубить сразу несколько заболеваний

По мнению эксперта, причиной смерти Михаила Горбачева мог стать целый букет заболеваний.

Вчера стало известно о кончине первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Точные причины смерти пока что не разглашались, однако известно, что мужчина мучался от болезни почек. Однако есть предположение, что покойный страдал от целого букета болячек. Об этом сообщает Пятый канал с отсылкой на мнение эксперта.

Ранее сообщалось, что у Горбачева была почечная недостаточность, из-за чего он проходил процедуру гемодиализа, помогающую выводить шлаки. Летом этого года в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Михаил Сергеевич не может ходить без посторонней помощи. Однако, по словам врача Дмитрия Монахова, человек, страдающий от почечной недостаточности и прибегающий при этом к процедуре гемодиализа, вполне может самостоятельно передвигаться. Более того, ему не нужно постоянное пребывание в госпитале.

Это наводит на мысль, что у экс-президента СССР были другие болезни. Например, медик отметил, что постельный режим прописывают в случае венозного тромбоза. Однако после проведения операции человек снова может вернуться к повседневной жизни. Именно поэтому врач предположил, что причина столь долгого пребывания Горбачева в больнице кроется в том, что он страдал сразу от нескольких заболеваний.

Напомним, многие эксперты высоко оценивают вклад Горбачева в развитие страны. Об этом сообщает "Радио 1" с отсылкой на мнение эксперта. По словам аналитика Иосифа Дискина, он был человеком верящим в возможность соединить идеи социализма и либерализма. "Совершил он не мало", – говорит Дискин, отмечая, что при осмыслении духовного наследия Михаила Сергеевича можно вынести много полезного.