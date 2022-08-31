Поклонники 55-летней Поплавской скорбят о внезапной смерти: Царствие небесное!

Знаменитая блондинка прославилась не только яркими ролями в кино, но и своей жизненной позицией: актриса предпочитает резать правду-матку и не юлить в любых вопросах. Вот и на этот раз она решила высказать свое мнение по поводу внезапной смерти Михаила Горбачева, невзирая на то, что кому-то оно может не понравиться.
Не секрет, что при жизни отношение народа к политику было неоднозначным: кто-то его хвалил, а кто-то, конечно, за деятельность критиковал. Звезда, судя по ее хлесткому комментарию, оказалось в числе вторых, ведь покойного первого президента СССР она публично назвала "предателем". При этом артистка все же оказалась снисходительна и высказала соболезнования родным и близким усопшего.
Михаил Горбачев, конечно, в первую очередь был человеком, у которого, как и у всех, есть родные люди, и для них его смерть стала большой и тяжелой потерей.
"Человек прожил много, очень хотел жить. Желаю каждому столько прожить." – приводит слова знаменитой блондинки Пятый канал.
В комментариях к ее публикации народ стал высказывать свое мнение о смерти экс-генсека. Многие признали, что к уходу любого человеку нужно относится со скорбью.
"Мои соболезнования. Царствие небесное!", – написали поклонники Яны Поплавской.