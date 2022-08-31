"Жаль": Смерть застала Собчак врасплох

30 августа стало известно о смерти первого президента СССР Михаила Горбачева. К трагическому известию россияне отнеслись по-разному, ведь отношение к политику у многих было неоднозначное. Своими мыслями на этот счет решила поделиться Ксения Собчак, которая познакомилась с бывшим генсеком еще в детстве.
Журналистка вспомнила, как будучи совсем маленькой видела его по телевизору – тогда он казался ей "странным забавным дядькой с кляксой". Но мнение теледивы резко изменилось, когда единственный президент СССР стал приходить к ней домой, чтобы пообщаться с отцом Анатолием Собчаком. Познакомившись с ним лично, мысли о том, что он забавный, сразу улетучились, а родители в разговорах часто называли политика "исторической личностью".
Ксения Собчак поддерживала общение с Михаил Горбачевым и во взрослом возрасте. К слову, последняя их встреча состоялась во время юбилея бывшего генсека. Тогда в Московском доме приемов собрались именитые гости, чтобы поздравить его с днем рождения.
Стоит отметить, что новость о смерти первого президента СССР застала журналистку врасплох. Как оказалось, еще до его кончины они договаривались записать ролик, но сделать это, увы, так и не получилось.
"Собирались, но не успели мы с ним сделать интервью. Жаль." – раскрыла подробности Ксения Собчак.