Судьба Наргиз: Явившуюся в Россию Пугачеву погнали в шею

После долгого отсутствия российская певица Алла Пугачева объявилась в России. Звезда прилетела на родину к началу учебного года, как и обещала. Однако мужа, шоумена Максима Галкина, рядом с ней нет. Фанаты уверены, что опальному юмористу дорога в Россию теперь закрыта, и его как минимум ждет судьба Наргиз Закировой, которой запретили въезд в страну на 50 лет и развернули в аэропорту.
Что же касается самой Примадонны, то к ней многие тоже относятся скептически. В соцсетях многие погнали ее в шею.
"Аморальная старушка. Зря приехала"; "Пусть обратно едет"; "Кому она здесь нужна? Деньги закончились?"; "Надо лишить их всех знаний", – написали фанаты.
Несмотря на то, что за все время с начала спецоперации на Украине Пугачева не проронила ни слова, не желая сжигать мосты, фанаты все же с подозрением смотрят на прибывшую из-за границы певицу. В соцсетях начались бурные дискуссии после публикации видео и фото, где Пугачева разгуливает по Москве, сообщает телеканал "360".
Некоторые поклонники уверены, что Примадонна должна заслужить прощение у народа. Кто-то считает, что у нее просто закончились деньги, а Максим Галкин не в состоянии заработать состояние на заграничных концертах, ведь основная его аудитория была все же в России.
Ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в соцсетях видео, на кадрах которого артистка открывает ногой дверь роскошного автомобиля. Примадонна рассказала, что за рубежом она лечилась, теперь же намерена навести "порядок в головах".