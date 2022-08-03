Многомиллионные гонорары: ободравший народ как липку Галкин жирует за бугром

Поклонники Максима Галкина, кажется, напрасно переживали о том, как юмористу живется за границей.

Вопреки распространившимся слухам о бедственном положении укатившего за бугор шоумена выяснилось, что ему все же удалось постепенно завоевать симпатии европейских зрителей. Это благоприятно сказалось и на кошельке юмориста. Как пишет "Царьград", Максим Галкин стал самым высокооплачиваемым артистом из России в Европе.

Сейчас муж Примадонны активно дает концерты в Европе, а позже даже собирается поехать с туром в Америку. Как выяснила "КП", средний гонорар Галкина за один концерт начинается от шести миллионов в рублевом эквиваленте. Получая такие многомиллионные гонорары, юморист, можно сказать, просто жирует за бугром.

Известно, что Галкина даже звали на израильское телевидение, но шоумен пока отказался, ведь график гастролей расписан на месяцы вперед. Востребованность Галкина у зарубежного зрителя отчасти можно объяснить тем, что его хорошо знают, так как он и прежде часто гастролировал по Европе и США. Теперь же интерес к шоумену повышен еще и потому, что представители западной общественности ждут от него крамольных высказываний о России.

Между тем, российские зрители как раз-таки и не могут простить юмористу подобных речей. Пользователи Сети даже обвиняют Максима Галкина в том, что он сначала обдирал наш народ как липку на своих концертах в России, а затем укатил из страны и теперь наживается на полученном здесь опыте.