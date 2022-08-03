"Старый из ума выжил!": Дрыгающий на сцене лобком Киркоров теребил "ваньку-встаньку" чужими руками

Филипп Киркоров своей непристойной выходкой в очередной раз взбесил народ.

В последнее время поп-король российской эстрады то и дело страдает от нападок хейтеров, и есть из-за чего! То артист вдруг поддерживает поливающего грязью родину Максима Галкина, то танцует на кресте, очевидно, обижая верующих соотечественников. Биограф Филиппа Киркорова недавно заявил, что его близкое окружением посоветовало умерить свой пыл и стать ближе к народу.

Музыкант так и сделал: оделся поскромнее и отправился в военный госпиталь, чтобы поддержать раненных бойцов. Однако сдержанность певца оказалась скоротечной. Накануне он вновь взбесил народ своей выходкой. В его микроблоге появилось видео с одного из концертов – возможно, с того самого, на котором он решил оседлать крест.

Кумир миллионов показал свои жаркие танцы на сцене: Филипп Киркоров резво двигает своим лобком в разные стороны. При этом вокруг него, как передает Пятый канал, извиваются молодые девушки, одна из которых схватила поп-короля за детородный орган. Со стороны это выглядит так, будто артист решил потеребить "ваньку-встаньку" чужими руками.

Ожидаемо, это картина восхитила не всех россиян. Многие возмутились тем, что их кумир решил выставить такие пошлые кадры на всеобщее обозрение. А он, на секундочку, многодетный отец!

"В последнее время он только и делает ,что позорится. Старый из ума выжил! Не стыдно так себя вести?", – написали злющие поклонники Филиппа Киркорова.