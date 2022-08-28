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Шоу-бизнес
Где на самом деле находятся дети убежавшей от Галкина Пугачевой

Где на самом деле находятся дети убежавшей от Галкина Пугачевой

Накануне Алла Пугачева появилась в Москве, однако без мужа и детей.
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Вот уже сутки поклонники звездной семьи ломают голову: где же на самом деле находятся дети Примадонны и Максима Галкина. Как известно, несколько месяцев назад певица заявила, что собирается вернуться к началу учебного года в Россию, ведь 8-летние Лиза и Гарри должны пойти в школы – доколе можно учиться онлайн?

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

И вот Алла Пугачева приехала, но где же дети? Максим Галкин в личном блоге опубликовал видео с дочкой, которая решила показать поклонникам интересный математический лайфхак: как умножать двузначные цифры легко и просто. Девочка перемножила между собой 11 и 54.

По словам Максима Галкина, этому приему девочку научил преподаватель, с которым она занимается онлайн. На видео, которое юморист опубликовал в соцсетях, можно заметить, что дети находятся в доме, интерьеры которого совпадают с виллой супружеской четы в Латвии.

Поклонники тут же задались вопросом: выходит, что Алла Пугачева бежала от Галкина в Москву все-таки одна? Значит ли это, что на самом деле Примадонна не планирует оставаться в России надолго, а уедет обратно к мужу и детям, пока неясно. Впрочем, судя по всему, Гарри и Лиза не страдают без офлайн-занятий в школе.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2022, 16:21 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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