Где на самом деле находятся дети убежавшей от Галкина Пугачевой

Накануне Алла Пугачева появилась в Москве, однако без мужа и детей.

Вот уже сутки поклонники звездной семьи ломают голову: где же на самом деле находятся дети Примадонны и Максима Галкина. Как известно, несколько месяцев назад певица заявила, что собирается вернуться к началу учебного года в Россию, ведь 8-летние Лиза и Гарри должны пойти в школы – доколе можно учиться онлайн?

И вот Алла Пугачева приехала, но где же дети? Максим Галкин в личном блоге опубликовал видео с дочкой, которая решила показать поклонникам интересный математический лайфхак: как умножать двузначные цифры легко и просто. Девочка перемножила между собой 11 и 54.

По словам Максима Галкина, этому приему девочку научил преподаватель, с которым она занимается онлайн. На видео, которое юморист опубликовал в соцсетях, можно заметить, что дети находятся в доме, интерьеры которого совпадают с виллой супружеской четы в Латвии.

Поклонники тут же задались вопросом: выходит, что Алла Пугачева бежала от Галкина в Москву все-таки одна? Значит ли это, что на самом деле Примадонна не планирует оставаться в России надолго, а уедет обратно к мужу и детям, пока неясно. Впрочем, судя по всему, Гарри и Лиза не страдают без офлайн-занятий в школе.