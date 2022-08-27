"Она ни в чем не виновата": Галкин взбешен вскрывшимися данными о суррогатной матери его с Пугачевой двойняшек

18 сентября 2013 года Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями. Елизавету Максимовну и Гарри Максимовича Галкиных в подмосковном клиническом центре "Лапино" родила звездной чете суррогатная мать. С тех пор прессе и поклонниками не дает покоя ее личность.



Заморозить яйцеклетки, из которых потом появились на свет двойняшки Гарри и Лиза, Алле Борисовне посоветовала близкая подруга — бизнесвумен Алина Редель. Но когда артистка замораживала свой генетический материал, она, конечно, не думала, что спустя много лет своей спермой его оплодотворит Максим Галкин, с которым певица уже была к тому времени знакома.

"Мы пытались с Филиппом, но ничего не получалось. Бог не хотел, не давал. Причину я сейчас не буду озвучивать, почему не получалось. Подумала, что в дальнейшем что-то получится — и заморозила биологический материал. Рекомендую, кстати". Случилось это еще в 2001 году. С помощью жидкого азота яйцеклетки моментально замораживаются и хранятся при температуре -196 градусов, ожидая своего звездного во всех смыслах часа.

С тех пор многие думают, что рожала для Пугачевой и Галкина 30-летняя жительница Казани Елена Ширина. Юморист решил поставить точку в этих досужих домыслах.

"Вот уже 9 лет телевидение и желтая пресса публикует ложную информацию об этой женщине, – возмущен Галкин. – Еще в 2013 году ее пригласили в эфир по видеосвязи, обманули, сказав, что просто хотят услышать экспертное мнение о суррогатном материнстве, и до видеосвязи (так, чтобы она не знала) намекнули, что она является нашей суррогатной мамой. С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год".

"Моя семья уже привыкла к лжи в СМИ, у нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным, – уверен пятый муж Пугачевой. – Прекратите публиковать эту ложь. Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована, кроме проблем и преследования эта слава ей ничего не приносит".

"Имейте совесть, прекратите подставлять человека, который не имеет никакого ресурса, чтобы ответить вам публично", – призывает Максим журналистов и сплетников всех мастей.

