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Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
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Шоу-бизнес
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой

Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой

"К сожалению, не все от нас зависит. Теперь я знаю, как сердце может болеть…", – призналась как-то Алла Пугачева. Она не раз рассказывала, как мучилась болями за грудиной, усиливающимися при физической нагрузке и эмоциональной нагрузке.
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Проблемы с сердцем стали в свое время причиной нескольких операций Примадонны. Ей из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий даже приходилось делать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Спустя год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты прижились плохо, их пришлось заменить на новые. В 2010 году в израильской клинике, принадлежащей другу Примадонны Михаилу Прохорову, певице снова сделали операцию на сердце. Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда.

Оказалось, что сердечно-сосудистые проблемы у звезды эстрады наследственные. Ее мать Зинаида Пугачева (в девичестве Одегова) в свое время пережила пять инфарктов. И осенью 1986 года умерла от шестого... Ей было всего 64 года.

21 августа исполнилось 100 лет со дня ее рождения. С раннего утра поклонники ее знаменитой дочери – Аллы Пугачевой – несут цветы и свечи на могилу Зинаиды Архиповны на Кузьминском кладбище столицы. Сама Алла Борисовна и ее пятый муж Максим Галкин этого сделать не могут – они с весны жили в Израиле, а сейчас в Латвии. Но стараниями благодарных поклонников могила умершей от инфаркта матери Пугачевой сегодня утопает в букетах.

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Фото: Viktor Chernov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 06:12 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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