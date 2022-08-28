Помолодела и похорошела: вернувшаяся на родину 73-летняя Пугачева потрясла переменами во внешности

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска. Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле, а потом перебрались в Латвию. Теперь же, после полугода отсутствия, Примадонна вернулась в родные палестины. Целительный климат Средиземноморья и Прибалтики совершили чудо – артистку просто не узнать!



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