Приехала без Галкина и детей: Пугачева после полугодового "отпуска" вернулась в Москву

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Алла Пугачева и Максим Галкин спешно обосновались в Израиле, а потом перебрались в Латвию. Многие гадали, вернутся ли они в родные палестины. Наконец, чудо случилось!



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