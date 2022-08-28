"Должен состояться": вернувшаяся в Россию Пугачева готовит развод с опальным Галкиным

Алла Пугачева накануне появилась в Москве.

Артистка приехала спустя полгода странствований по миру с Максимом Галкиным. Правда, так и не ясно, привезла ли с собой Примадонна детей. Ранее звезда заявила, что обязательно приедет обратно в Россию к началу нового учебного года, ведь Гарри и Лиза должны пойти в школу.

И вот в последние выходные августа Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы, она заскочила в гости к своему другу модельеру Игорю Гуляеву. Артистка заявила, что уже давно в столице, просто все никак не могла собраться, чтобы выйти в люди.

Появление Примадонны в России произвело эффект разорвавшейся бомбы. Тут же всплыла информация, будто звезда не просто так вернулась без мужа. Якобы в семье певицы наметился раскол и теперь она готовит развод с опальным Максимом Галкиным, который продолжает плеваться ядом в сторону родины.

Скандальный блогер Лена Миро заявила, что дальнейшее развитие событий предсказуемо. "Пугачева – в Москве. Галкин – нет. Значит, должен состояться развод", – уверена журналистка. Правда, блогер отметила, что подобный вариант возможен только в том случае, если Примадонна действительно вернулась, а не просто прилетела ради отметки.

"Если Пугачева и в самом деле сделала выбор, где ей жить и, что важнее, где зарабатывать на эту жизнь, то развод неминуем. Иначе, зритель не поймет свою примадонну", – заявила Лена Миро.