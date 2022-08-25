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25 августа
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Шоу-бизнес
Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск

Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск

На Филиппа Киркорова набросились разозлившиеся украинцы после того, как он выступил перед ранеными.
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После начала спецоперации на Украине российский шоу-бизнес разделился надвое. Кто-то из артистов осудил происходящее и покинул Россию. Другие открыто поддержали позицию российских властей. Однако после этого они обрубали все мосты на Запад.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Филипп Киркоров до последнего хранил молчание, пытаясь усидеть на двух стульях. Прошло полгода после того, как началась спецоперация. Именно столько Киркорову понадобилось, чтобы сформировать свою точку зрения.

Переломным моментом для Филиппа Киркорова стала поездка в Крым. где он выступил перед ранеными военнослужащими.

В преддверии новых концертов певец улетел из России в отпуск, который решил провести в США. После этих событий его затравили патриотичные украинцы. Они устроили в соцсетях настоящий скандал.

"Езжай в свой Засранск и гуляй там! Стыдно тебе, да?" – вызывали Киркорова на конфликт.

Однако певцу удалось сохранить самообладание и не попасться на удочку хейтеров.

Журналистка Алена Жигалова в своем ютуб-шоу встала на защиту Киркорова. Она уверена, что украинцы специально травят российских звезд в соцсетях.

"До него докапываются мужик с бабой, которые начинают над ним издеваться и обзывать. Нужно отдать должное железной выдержке поп-короля. Он шел и не замечал никого", – отметила ведущая шоу. Она посоветовала другим артистам брать с Киркорова пример.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 16:12 Источник: Ютуб-шоу "Алена, блин! говорит" • Требует проверки
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