Божья кара: осквернившего крест Киркорова уличили в смертельной болезни

Российский певец Филипп Киркоров проводит отпуск в США. Там он снял на видео бесовское представление, на котором происходило фактическое осквернение главного символа православной веры – креста.
На видео Киркоров показал отрывок выступления артистов в Лас-Вегасе. На кадрах люди катаются на скейтбордах по помосту, опора которого была сделана в форма креста. Киркоров словно с обидой отметил, что ему не разрешили на родине издеваться над крестом, а в США это якобы можно.
Напомним, Филиппа Киркорова затравили за то, что во время своего концерта он залез на крест и танцевал там. Артиста обвинили в оскорблении чувств верующих и заставили оправдываться.
"На сцене крест, и по нему катаются. И это можно", – отметил Киркоров.
Люди раскритиковали такое нытье поп-короля. Кто-то посчитал это наглыми капризами. Некоторые даже отметили, что из-за такого поведения Киркорова настигла божья кара. У него вылезли глаза, после чего ему посоветовали проверить здоровье, ведь у него может быть смертельная Базедова болезнь.
"У Фили глаза совсем вылезли, щитовидную железу и мозги надо немедленно проверить", – написали россияне.
Люди предположили, что Филипп Киркоров и вовсе мог сойти с ума на почве своей популярности.