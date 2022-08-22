"Экскурсиями зарабатываю": вышвырнутый за борт Галкин опустился на самое дно

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками со странным объявлением.

После начала спецоперации на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию. Шоумен продолжает концертную деятельность за рубежом, а вот Примадонна должна вернуться на родину из-за учебы детей в школе.

Доходы семьи изменились после того, как Галкин и Пугачева сменили место жительства. В России певица и шоумен могли зарабатывать на корпоративах миллионы рублей. Стоимость выступления Галкина составляла более семи миллионов, а Пугачева могла бы спеть за 21 миллион. Теперь все изменилось. Галкин крутится как белка в колесе и колесит по миру с концертами, соглашаясь, кажется, на все. Поклонники уверены, что на родине карьере Максима Галкина пришел конец, он оказался фактически вышвырнут за борт российского шоу-бизнеса. Однако пока Галкин доказывает обратное.

На днях Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из Польши. В своем аккаунте шоумен опубликовал видео, где стоит в центре Варшавы. Он неожиданно и с юмором намекнул на свои разносторонние способности, которые не дадут ему пропасть.

"Вот исторический центр Варшавы. Экскурсии недорого. Зря я это сказал, тут же напишут, что я экскурсиями зарабатываю", – заявил Галкин.