Погубит ее: Коллеги призвали спасать таящую на глазах Пугачеву от нерадивого Галкина

Максим Галкин странным образом влияет на свою немолодую супругу, что может ей навредить.

Алла Пугачева и Максим Галкин оказались в затруднительном положении после начала спецоперации на Украине. Над шоуменом нависла черная метка за его критические высказывания в адрес российской армии и властей, молчаливая Пугачева мечется между опальным мужем, которому теперь не вернуться на родину, и детьми, которым надо начинать учиться с сентября. Коллеги певицы уверены, что при таком раскладе Галкин просто погубит ее, ведь лишние нервы в 73-летнем возрасте никому не нужны.

По словам коллеги Максима Галкина, российского шоумена Гогена Солнцева, в семье Пугачевой и Галкина происходит раскол, пишет Пятый канал.

Артист уверен, что Галкин негативно влияет на Примадонну. В частности, в вопросах отношения к родине. Вероятно, он просто мучает ее. Тем временем Пугачева просто тает на глазах. В последних видео она выглядит тощей и осунувшейся.

При этом Солнцев уверен, что у Аллы Пугачевой наверняка хватит сил и ума вернуться на родину, несмотря на дурацкое влияние своего мужа. Она вырвется из его оков и снова будет жить рядом со своими поклонниками. А пока же Галкин заставляет немолодую супругу носиться с ним то в Израиль, то в Юрмалу.

Более того, Солнцев предположил, что Пугачевой давно надоели истерики Галкина в интернете, и она хочет жить нормальной жизнью.