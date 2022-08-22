Забрала ребенка: Поставившая точку в разрыве с Виторганом Нинидзе покинула Россию

Нино Нинидзе, забрав ребенка, укатила в Грузию.

Нино Нинидзе родилась в творческой семье. Девушка пошла по стопам матери, которая также является актрисой. Российской аудитории Ия Нинидзе известна по роли в сериале "Отель Элеон". Накануне стало известно, что Нино забрала ребенка и спонтанно покинула Россию, отправившись в Грузию.

По всей видимости, артистка хотела встретиться с матерью, которая как раз проживает в Грузии. Однако ситуацию омрачила внезапная болезнь родительницы. Как оказалось, Ию Борисовну сразил коронавирус, а потому родственники так и не смогли встретиться. По словам Нино, она не хотела тревожить мать, поэтому приняла решение поселиться в гостинице.

Кроме того, она беспокоилась за здоровье наследника, который тоже заболел за несколько дней до поездки. Чтобы не подвергать его опасности, она решила отложить встречу до полного выздоровления мамы. Актриса призналась, что испытывает смешанные чувства, поскольку она наконец-то приехала домой, однако не может туда временно попасть. "Странное чувство", – написала женщина в микроблоге.

Напомним, особую популярность Нино Нинидзе приобрела после того, как начала встречаться с Максимом Виторганом. Однако в последнее время народ начал поговаривать о разрыве пары. Так, недавно экс-супруг Собчак уехал без возлюбленной из России, чем подогрел слухи о расставании.

По всей видимости, молодая актриса устала от сплетен, поэтому она решила поставить точку в слухах о разрыве с Виторганом. Так, она поинтересовалась, почему все судят о ее личной жизни по социальным сетям, намекнув на то, что у нее все хорошо. Рассуждения она подкрепила совместной фотографией с возлюбленным, дав понять, что с Виторганом они до сих пор вместе.