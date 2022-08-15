"Повстречались и хватит": упавшей в объятия Виторгана Нинидзе указали на дверь

В начале этого года Максим Виторган перестал делиться с поклонниками свежими снимками с Нино Нинидзе, с которой он стал встречаться после разрыва с Ксенией Собчак. Актер на некоторое время пропал из соцсетей, а его пассия, напротив, активно делала публикации и давала понять, что переживает не лучший период в своей жизни.
Несчастный вид Нино, которая то и дело падала в объятия Максима и показывала это публике, заставил поклонников думать, что она оказалась брошенной улетевшим без нее в Израиль Виторганом. Пресекать домыслы публики девушка не стала. Она лишь попросила незнакомцев не лезть в ее личную жизнь. И как только Нинидзе провела границу, вмешалась светская обозревательница Лена Миро.
Блогерша считает, что Нино и Максиму на самом деле пора расставаться и двигаться дальше, поскольку они разные люди. "Повстречались и хватит", – написала Лена. Она, образно говоря, указала актрисе на дверь. Дескать, настало время уходить от почти 50-летнего мужика и посвятить себя карьере.
Лена Миро убеждена, что Максиму Виторгану нужна домашняя женщина, которая будет сидеть с ним на веранде и пить чай с вареньем, а не та, которая любит тусоваться и зажигать.