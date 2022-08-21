"Больше не наливать": опозорившейся Бузовой напихали в панамку

Злопыхатели не устают утверждать, что глупость Ольги Бузовой уже давно стала притчей во языцех. Вот и сегодня, по их мнению, знаменитая блондинка решила не изменять себе: решив поумничать в личном блоге, она допустила позорнейшую ошибку, исковеркав имя великого классика.
Свое донельзя отфотошопленное фото, на котором предстала перед поклонниками в крошечном мини, 36-летняя Ольга Бузова сопроводила глубокомысленной цитатой: "Клятвы данные в бурю, забываются в тихую погоду", не забыв подписать, что автором данных строк является Уильман Шекспир.
Подписчики певицы разделились на два лагеря: одни, в точном соответствии со своим кумиром, не заметили никаких неточностей и продолжили лить патоку в уши Бузовой. Остальные же – впали от смеха в настоящую истерику.
"Уильман в курсе вообще, что он что то писал?", "Дибилизм от Бузовой", "Уильям в гробу перевернулся", – напихали Бузовой в панамку в запрещенной в РФ социальной сети.
Множество комментаторов при этом намекнули на пристрастие Ольги Бузовой к алкоголю, которое, как они считают, могло появиться после развода с Дмитрием Тарасовым или расставания с Давой. Впрочем, Ольга отрицает такие обвинения, утверждая, что пить ей противопоказано.
"Как выпьет – еще не то ляпнет", "На стакан виски меньше, и все кнопочки твои", "Больше не наливать", – сошлись во мнениях фолловеры Бузовой.
Напомним, в прошлом году Дмитрий Губерниев довел Ольгу Бузову до истерики, уточнив, перестала ли та пить коньяк по утрам.