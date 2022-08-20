Вызывает только жалость: Безработный Тарасов унижается перед Слуцким

Получив в очередной раз отказ в продлении контракта и просидев несколько месяцев без работы, Дмитрий Тарасов задумался о поисках нового футбольного клуба, где он сможет посидеть на скамье запасных.
В этот раз счета банковских карт опустошились быстрее: роль сыграло и наличие трех детей, которых в режиме “пятилетку за три года” родила ему нынешняя супруга Анастасия Костенко, но и значительно снизившийся гонорар. По слухам, в период игры в “Рубине”, Тарасов зарабатывал не больше миллиона рублей в месяц – не сравнить с прежними 3,5 миллиона евро в месяц.
Максимальный пик карьеры футболиста пришёлся на период брака с Ольгой Бузовой: он был одной из самых ярких звезд “Локомотива” и чуть не дождался своей покупки в одну из европейских команд. Впоследствии, певица и телеведущая неоднократно подкалывала бывшего мужа что футбольная карьера его загнулась вместе с окончанием их брака.
Теперь от былого успеха не осталось и следа: растерявший лоск футболист готов унижаться перед тренером ФК “Рубин”, Леонидом Слуцким.
“Вы набрали опытных игроков, я тоже подхожу. Потренироваться и готов помогать клубу выйти в РПЛ”, – намекнул Дмитрий Тарасов.
При всей текущей ситуации, бывший муж Ольги Бузовой не теряет надежды на наилучшее разрешение ситуации. “Может быть буду играть в РПЛ, может в ПФЛ, а может в ФНЛ. Жду варианты, а потом приму решение”, – бравирует Тарасов.