Пропавшую едва дышащую Бузову нашли в мерзких судорогах: Неприятно

Последние дни поклонники скандально известной блондинки Ольги Бузовой бьют тревогу.



Любимица миллионов, привыкшая отчитываться в соцсетях о каждом своем шаге, вдруг пропала. Как пишет RT, в последнем своем посте поющая телеведущая сообщила, что отправляется в поход в горы и обещает "все показывать". Однако с тех пор вестей об Ольге Бузовой нет.

Кто-то из фанатов артистки действительно переживает, а кто-то обвинил ее в хайпе: мол, таким образом она решила привлечь внимание к своей персоне. При этом в комментариях нашлись и те, кто, как пишет телеканал 360, рад исчезновению светской львицы. Ну, а пока экс-супруга Дмитрия Тарасова пребывает неизвестно где, народ нашел ее в совершенно другом месте и условиях.

Дело в том, что в Сети всплыло видео, на котором запечатлена, судя по всему, репетиция одного из последних грандиозных шоу Ольги Бузовой. На кадрах видно, как бывшая звезда "Дома-2" поет по фонограмму, и выглядит это ужасно! Блондинка старается совместить два дела: исполнить песню и танцевать. Но на деле это похоже на мерзкие судороги. Более того, звезда, судя по всему, изрядно запыхалась, а потому кажется, что во время пения она еле дышит.

Пользователи Сети остались не в восторге от номера теледивы, а особенно их возмутило то, что она поет по фонограмму! Хотя, как выяснилось, не ее одну подловили на этом грехе. В той же ситуации оказалась и Полина Гагарина.

"Только недавно была поймана на фанере где то на гастролях, люди были неприятно удивлены", – написали россияне под видео с Ольгой Бузовой.