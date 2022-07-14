Деньги уже не помогут: после слухов о раке Малахов отказался от зарплаты

За последний год Андрей Малахов поправлялся и худел, менял прически и каждый раз шокировал фанатов своими преображениями. Состояние здоровья звезды вызывает массу вопросов, но сам он не комментирует происходящее.
Впрочем, недавно выяснилось, что Андрей Малахов похудел после оздоровительной поездки в санаторий в Азербайджан, и болезни тут ни при чем. В элитном оздоровительном центре побывали многие знаменитости, которые хотят поправить здоровье по знаменитой методике Шено. Конечно кому-то деньги уже не помогут, но только не Малахову. Ведущий скинул там около десяти килограммов.
Недавно посвежевший Андрей Малахов появился на любимом Первом канале, откуда ушел на "Россию 1". Ведущий поздравил передачу "Доброе утро!" с 35-летием.
Андрей Малахов поблагодарил коллег и редакторов и рассказал о начале своей карьеры. Как выяснилось, в студенческие времена Малахов восхищался работой диктора Центрального Телевидения Татьяны Веденеевой. Она вела программу в прямом эфире и заканчивала далеко заполночь.
"Татьяна Веденеева не уезжала спать и для меня, как для молодого студента, видеть любимого диктора в ночном халате в коридорах "Останкино"... Можно было мне не платить ничего. Я готов был оставаться бесплатно и сидеть до утра, чтобы только присутствовать рядом со своим кумиром. Так начиналась моя карьера", – рассказал Малахов.