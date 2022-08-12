Будет вести шоу для бабушек: опустившийся Малахов потерял работу

Андрей Малахов в последнее время сильно изменился. Он похудел после недавнего набора веса, снова сменил прическу и стал выглядеть по-новому. как выяснилось, ведущий готовится к новой работе.
В Сети появилась информация о том, что Андрей Малахов будет вести новое шоу вместо "Прямого эфира", который закроют совсем скоро. Об этом сообщает телеграм-канал "Звездач".
Дизайнер и подруга российского телеведущего Аника Керимова рассказала, почему новую программу будет вести именно Андрей Малахов. П ее словам, он обладает высоким уровнем доверия у населения.
"Андрей Малахов — луч света для всех российских бабушек! Он их делает счастливыми. Для них Малахов — главная таблетка от всех болезней", – заявила дизайнер.
Также она призналась, что новое шоу не будет таким скандальным и станет наиболее серьезным. В эфире новой передачи Андрей Малахов будет поднимать актуальные и злободневные темы на разные повестки.
Кто-то из фанатов может предположить, что для Андрея Малахова это шаг назад в карьере, и он опустился. Однако это просто смена формата для ведущего. Вполне возможно, что Андрей Малахов просто устал от того, что его называют скандальным журналистом.