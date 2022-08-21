Брошенному семьей побирающемуся по загранице Галкину всадили нож в спину: Большая потеря

Максим Галкин, уехавший из России в конце февраля, устроил концертный тур по миру.

Сначала артист объехал с концертами Израиль, теперь перебрался в Европу – уже дал несколько в Латвии, плюс планирует "прочесать" Англию и Америку. Правда, многие уже отметили, что чем дальше Максим Галкин отъезжает от Родины, которую так активно ругает, тем меньше становятся залы.

Злопыхатели шутят, что после огромных заработков в России концерты за границей выглядят побирушничеством. По словам блогера Виктории Юриной, артист уже никогда не сможет получать столько, сколько раньше. "Доход, я убеждена, у него снизился, так как гастроли в основном были по России", – говорит собеседница "Дни.ру".

По словам Юриной, для Максима Галкина уход аудитории – большая потеря, так как в России его любили и он занимал почетные места на центральных телеканалах. Не так давно стало известно, что фанатская семья бросила юмориста – вряд бывшие поклонники захотят ходить на концерты артиста, если он вдруг надумает вернуться.

"Сейчас Максим сам себя наказал из-за своих высказываний и, конечно, в России уже отношение к нему как к предателю! И это мнение уже у народа четко сформировалось, многие артисты поддержали наших солдат, но Максим доверился западным СМИ и ошибся", – всадила нож в спину Виктория Юрина.