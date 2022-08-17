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Шоу-бизнес
"Послендние грани скотства": Вскрылось подлое нутро вылизывающего пятки Западу Галкина

"Послендние грани скотства": Вскрылось подлое нутро вылизывающего пятки Западу Галкина

Бежавшего из России Максима Галкина вывели на чистую воду.
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Накануне Роман Худяков раскрыл подлое нутро Максима Галкина, высказавшись по поводу его творчества. Как известно, юморист за бугром не бедствует. Так, билеты на его концерты разлетаются, как горячие пирожки. Однако, по мнению политика, выступления супруга Пугачевой далеки от юмора и больше напоминают лебезение перед западными кошельками.

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Общественный деятель убежден, что, выходя к публике, муж Примадонны думает только о том, как ублажить иностранного зрителя и заработать побольше денег. Именно поэтому комик внезапно назвал окрестил граждан Европы "кормильцами". При этом он отметил, что смеяться от слов Галкина вовсе не хочется. "Перешел последние грани скотства", – плюнул политик в вылизывающего пятки Запада Галкина.

Также Худяков напомнил, что ранее Галкин пародировал президента Украины, изображая его наркоманом, который то и дело убегает за сцену, чтобы употребить запрещенные вещества. Кстати, после этого комика внесли в черный список в Незалежной. Политический деятель отметил, что зрители видят в супруге Пугачевой не звезду, а предателя и относятся к нему соответствующе. По словам Худякова, от юмора здесь не осталось и следа.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2022, 16:24 Источник: "Телепрограмма" • Требует проверки
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