"Ты его любишь": огорошенный Кончаловский раскрыл близость Высоцкой с молодым белобрысым мачо

Из-за большой разницы в возрасте между супругами россияне некогда сомневались в истинности чувств и долговечности звездного брака, однако все сомнения оказались напрасны. Пара вместе уже много лет. Судя по всему, Юлия Высоцкая все также трепетно относится к мужу и конкуренцию престарелому режиссеру в ее глазах может составить разве что любимый питомец и то вряд ли.
Сегодня в своем телеграм-канале Высоцкая опубликовала фото с очаровательным белобрысым псом по кличке Крюг и рассказала, как Кончаловский раскрыл ее близость с этим молодым четвероногим мачо.
"Андрей Сергеевич недавно смотрит на нас с Крюгом и говорит: "Ты его любишь как родного". А мне это странно," – написала блондинка.
Юлия Высоцкая объяснила, что чувствует пса совершенно родным. Почему эта любовь вдруг огорошила режиссера – непонятно. Телеведущая всегда хотела собаку, хоть и представляла, что она будет большой. Крюг – довольно мелкий пес, но Высоцкая уверена, что лучше друга просто не найти.
Очевидно, что жена Кончаловского любит животных. Наверняка ее бы страшно возмутил случай, произошедший недавно в Калуге. Там пенсионерка ударила маленькую собачку стеклянной бутылкой по голове. Как пишет VSE42.ru, несчастное животное получило серьезные травмы.
Что касается Юлии Высоцкой, то ее подписчицы согласились с тем, что питомца просто нельзя не любить как родного. Оказалось, что некоторых женщин мужья всерьез ревнуют к их четвероногим любимцам.