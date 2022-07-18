"Редко готовлю": измученная работой Высоцкая кормит престарелого мужа простой гречкой

Юлия Высоцкая известна как автор кулинарных бестселлеров и ведущая тематических передач.

Многим поклонникам кажется, что и дома на столе у такой женщины должны быть сплошь шедевры кулинарии, однако это не совсем так. На днях Юлия Высоцкая призналась подписчикам своего телеграм-канала, что большая загруженность в рабочие дни накладывает свой отпечаток.

"Когда я интенсивно работаю, я редко готовлю," – разоткровенничалась знаменитость.

В те дни, когда Высоцкая измучена работой, она кормит престарелого мужа простой гречкой, сыром, овощами. Иногда на стол Высоцкой и Кончаловского может перепасть что-то со съемок. В будни приходится довольствоваться малым.

Однако в выходные Высоцкая по-настоящему "кайфует на кухне", проявляя все свое кулинарное мастерство. В такие дни вкусности достаются не только престарелому мужу, но и друзьям семьи. Пара часто зовет гостей: когда тепло, все собираются на террасе, а в прохладные дни – у камина. Обычно такие посиделки начинаются в три-четыре часа дня, чтобы не засиживаться допоздна. Однако так почти никогда не получается. За приятной беседой и вкусной едой гости и хозяева могут сидеть часов до двух ночи, и даже в столь поздний час им совсем не хочется расставаться.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как загулявшую за границей Юлию Высоцкую сняли на столе.