"Они связаны": распятые за предательство Родины Пугачева и Галкин оказались пешками секретной группировки

Алле Пугачевой и Максиму Галкину в последнее время пришлось непросто.

После отъезда из России количество слухов о звездной паре стало расти в геометрической прогрессии. Всевозможные разговоры в Сети коснулись политических взглядов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, их здоровья, финансового положения и даже отношений внутри семьи. Когда народная молва буквально распяла супругов за предательство Родины, фанаты забеспокоились о том, что их взаимоотношения просто не выдержат свалившихся испытаний.

Ясность в ситуацию попыталась внести астролог и астропсихолог Ирина Королева. В комментарии Пятому каналу она дала понять, что развод супругов маловероятен, так как они находятся под защитой. Однако судьба звездной пары зависит от неких высших сил, "которые очень трудно просчитать в астрологическом плане". Это значит, что Пугачева и Галкин не вполне принадлежат сами себе. Образно говоря, они оказались пешками секретной группировки – тех самых высших сил.

При этом, по словам астропсихолога, у пары уже начался сложный период, а грядущая осень принесет им еще больше переживаний.

"Они, вероятно, связаны с решениями по возвращению в Россию либо поиском себя в другом месте мира," – объяснила Королева.

Критический период у семьи может закончиться к 2024 году. Впрочем, слухи о разводе и тогда вряд ли совсем утихнут. Также астропсихолог заметила, что Максима Галкина ждет непростое время в профессиональном плане, так как его энергия снижается. Что касается Аллы Пугачевой, то ее в следующем году ждет период активности.