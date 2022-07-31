Крики, галдеж, беспробудное пьянство: Дом Пугачевой полыхает в огне

Стоило только Алле Пугачевой укатить за бугор, как ее внук закатил масштабную гулянку.

Пять лет назад Никита Пресняков решил связать себя узами брака и женился на Алене Красновой. Накануне молодые люди отметили важный день – годовщину свадьбы. Отпраздновать событие супруги решили не в узком семейном кругу, а в компании друзей и близких. По этому случаю они закатили шумную вечеринку в загородном доме Аллы Пугачевой.

Фотографиями и видео с вечеринки делилась молодая жена Преснякова. Очевидно, что годовщину свадьбы пара отпраздновала с размахом. На одном из снимке, который Алена выложила в микроблог, видно, что время они проводили в большой компании. Так, пара позировала на белоснежной лестнице в компании семерых друзей.

Далее происходило невероятное: повсюду крики, галдеж и беспробудное пьянство. Жена внука Примадонны показала подписчикам, как они веселятся, отмечая годовщину. Присутствующие громко поздравляли супругов с важным событием, крича: "Ура!".

Горячительные напитки лились рекой: то и дело взмывали вверх руки с бокалами, наполненными, по всей видимости, шампанским. Позже застолье переросло в зажигательные танцы. Так, на одном из видео молодые люди предаются экстазу, извиваясь под ритмичную музыку.

Стоит отметить, что супруги позаботились и о декоре дома, который буквально полыхал в огне. Молодые люди уставили комнаты горящими свечами, с помощью которых удалось создать уютную и романтичную атмосферу.