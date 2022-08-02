Свалился трупом посреди улицы: загремевшему в больницу Шепелеву осталось недолго

Дмитрию Шепелеву пришлось пережить многое.

Телеведущий не стесняется делиться с фанатами тяготами своей повседневной жизни. Так произошло и сегодня. Дмитрий Шепелев рассказал в соцсетях, что на лужайке во дворе он нашел птицу. Бедный стриж буквально трупом свалился посреди улицы и не мог лететь дальше.

Вопреки советам окружающих сердобольный Шепелев не смог оставить птицу на съедение котам. Телеведущий подобрал стрижа с поврежденным крылом, заботливо посадил его в коробку и вместе с ним загремел в специальную больницу для птиц – совариум. Здесь уж мужчине осталось недолго волноваться за своего найденыша.

Сотрудники совариума взяли стрижа и пообещали переживающему Шепелеву позаботиться о птице, а после даже дать знать, как она будет себя чувствовать.

"Отдал. Обещали накормить, напоить и позаботиться. Сделал, что мог," – отчитался телеведущий перед подписчиками.

Дмитрий с юмором признался, что в детстве он недоиграл во врача. Фанаты Шепелева оценили его старания и похвалили за неравнодушие к бедной птице. Мужчина подал хороший пример своим детям, коих в его семье теперь трое: сын от Жанны Фриске, общий сын с Екатериной Тулуповой и дочь новой избранницы телеведущего от ее прошлых отношений.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как несчастный Дмитрий Шепелев взвыл из-за потери ребенка.