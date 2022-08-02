"Язык в жопу затянуло": Отменившую концерты Лорак взяли в заложники

У певицы Ани Лорак в жизни наступает черная полоса. Коллеги бьют тревогу.

Несколько месяцев назад певица Ани Лорак отменила концерты по России и куда-то неожиданно пропала. Фанаты не понимают, что случилось, ведь ничто не предвещало такой развязки.

Продюсер Леонид Дзюник считает, что Ани Лорак надо немедленно выступить с поддержкой спецоперации и встать на сторону России. В противном случае певица рискует потерять карьеру в стране.

"Поведение Лорак мне совершенно непонятно. На Украине эта певица была никому не нужна. Когда она приехала на концерт в Одессу, ее ссаными тряпками оттуда гнали. А добрые русские люди ее приняли и дали возможность выступать. Почему же у нее сейчас язык в жопу затянуло?" – заявил продюсер.

Он уверен, что Ани Лорак находится под влиянием неких плохих личностей, которые и заставляют ее молчать. Иными словами певица находится своего рода в заложниках.

Продюсер добавил, что от Ани Лорак уже начали отворачиваться люди. К примеру, с ней перестал активно работать певец Филипп Киркоров. Впрочем, сам поп-король тоже ведет себя странно. Недавно он поддержал Максима Галкина, что сильно удивило публику.

В завершение продюсер посоветовал Ани Лорак ехать в Донбасс.