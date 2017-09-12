Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"

в Сочи полным ходом идет конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Помимо пока неизвестных артистов, на сцене блеснули и звезды отечественного шоу-бизнеса. Свои хиты исполнили Любовь Успенская, Алсу, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита и многие другие. Выделилась Ани Лорак. Певица вышла на сцену в стильном брючном костюме, изюминкой которого стало экстремальное декольте.
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