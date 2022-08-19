Не всем по карману: в гимназии озвучили окончательную стоимость обучения детей Пугачевой и Галкина

В 2020-м Максим Галкин и Алла Пугачева изучали разные варианты, сравнивали условия и образовательные программы. В итоге выбрали одну из самых дорогих школ России – Первую Московскую гимназию. До нее от дома по прямой всего четыре километра, семь минут на машине с ветерком и без пробок. Очень удобно.
Первая Московская гимназия открыла двери для студентов 1 сентября 2002 года. Эту школу ради двух своих дочерей основала Елена Батурина, жена тогдашнего столичного градоначальника Юрия Лужкова. Здесь даже оборудовали обсерваторию, чтобы дети знаменитостей смотрели на звезды.
"Углубленное изучение предметов, довузовская подготовка. Обучение ведется на основе индивидуальных учебных планов в соответствии с потребностями учеников. Английский язык по программе английских спецшкол. Подготовка к международным экзаменам по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам", – так рекламируется гимназия в Интернете.
Сколько же стоит учеба там? В Первой Московской Гимназии озвучили цены -1 680 000 рублей в год. Но Пугачевой и Галкину сделали небольшую скидку. "Семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка 10% при условии единовременного обучения детей в гимназии", – сообщили в учебном заведении. Таким образом, за учебный год двоих детей Алла и Максим внесли 3 192 000 рублей. Не всем по карману, конечно, но для Пугачевой и Галкина – копейки.