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Шоу-бизнес
"О Боги!": возбужденные гениталии бесстыдного мужа Седоковой довели народ до блевоты

"О Боги!": возбужденные гениталии бесстыдного мужа Седоковой довели народ до блевоты

В личном блоге Анна Седокова поделилась провокационным видео с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.
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На кадрах пара стоит на фоне океана – пара не так давно отдыхала в Тулуме. Артистка запрыгивает на руки к супругу, тот бесстыдно ласкает по всем выступающим частям тела и целует.

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Часть зрителей обратила внимание на внушительные габариты Анны Седоковой, отметив, что пятая точка артистки стала значительно больше. В Сети звезду даже сравнили с обладательницей самых популярных пышных форм Ким Кардашьян. "Что-то Седокова раскардашьянилась", – пишет телеграм-канал "Звездач".

Впрочем, куда больший интерес у поклонников вызвала интимная область Яниса Тиммы. На видео мужчина предстал в ярких шортах, которые слегка просвечивают и дают возможность рассмотреть достоинство.

Как отметил народ, мужу Анны Седоковой есть чем гордиться – агрегат сочли внушительным. Также некоторые усмотрели, что в момент, когда полуголая артистка запрыгнула на мужа, в районе шорт почувствовалось напряжение.

Правда, нашлись и те, кто осудил столь откровенные кадры. Публика заявила, что не готова смотреть на возбужденные гениталии.

"В красных шортах все понятно, это все должны были видеть? Или это интим", "Скоро совокупление выкладывать начнут", "У него шляпа дымит", "О Боги!" – пишут под видео пользователи Сети, едва сдерживая блевоту (конечно, лишь фигуральную).

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2022, 04:33 Источник: Соцсети • Требует проверки
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