Кончит как Джексон: спящую в барокамере Пугачеву обрекли на муки

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Причиной своего скоропостижного отъезда семья назвала лечение Примадонны. Судя по тому, что певица уже полгода не показывает носа в родной стране, лечение затянулось.
Недавно слухи о каком-то недуге у Пугачевой спровоцировала ее новая покупка. Дело в том, что в Сеть попали документы по доставке на адрес 73-летней Аллы Борисовны барокамеры стоимостью в три миллиона рублей. Фанаты заподозрили неладное. Кто-то предположил, что Пугачева заболела болезнью как у покойного американского исполнителя Майкла Джексона. Не секрет, что поп-король голливудской эстрады якобы даже спал в ней. Стоит отметить, что барокамера предназначена в том числе для омоложения, сообщает Пятый канал.
В последнее время Алла Пугачева стала сама на себя не похожа. Она выглядит уставшей и с заметными морщинами на лице. По данным "КП", Пугачевой больше нельзя делать пластические операции из-за проблем с сердцем.
Впрочем, барокамера пока так и не доехала до своей хозяйки, ведь из-за проблем с доставкой аппарат пока так и валяется на складе в Москве. Впрочем, к осени Пугачева должна вернуться на родину, ведь у ее детей начнется новый учебный год.