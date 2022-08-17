"Иди пой": Галкин предложил пенсионерке-жене вернуться на сцену для пополнения семейного бюджета

В последний раз на большую сцену Алла Пугачева выходила 2 ноября 2019 года в Минске, где повторяла свой юбилейный кремлевский концерт. В марте 2020-го грянула пандемия и концерты прекратились у всех артистов. А 24-го февраля 2022 года началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда Пугачева с пятым мужем спешно укатила в Израиль.

На пенсию Пугачевой особенно не приходится рассчитывать. Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получает около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. И это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом только обучение двоих младших детей в "Первой московской гимназии" – школе-партнере МГУ им. Ломоносова – обходится Примадонне в 320 тысяч в месяц. Или чуть больше трех миллионов за учебный год. И где эти деньги брать, когда осенью Примадонна вернется из Израиля в родные палестины?

"Я давно убеждал Аллу: "Иди пой, ведь одно дело, когда я выступаю, и другое – когда ты. Это же совсем другие тити-мити!" – признался Максим Галкин. Сам он сейчас продолжает большой гастрольный чес, где на смену концертам в городах Израиля и Прибалтики пришли выступления в Варшаве, Лондоне, Сиднее, Праге, Барселоне, Тбилиси, Вашингтоне, Торонто... График расписан до 2 апреле 2023 года!

Пугачева видит, как непросто дается заработок мужу-юмористу. Единственный кормилец большой семьи! Поэтому она не раз говорила, что не против снова запеть. "Хочу сказать честно: я уже задумалась о том, что, раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, от корпоративов не буду отказываться, потому что это не концертная деятельность, это совершенно другое, – заявила она недавно. – Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент. Это развлечение и для меня. И если такой случай представится, чтобы нормально жить, а не ходить с протянутой рукой, почему бы и нет?"