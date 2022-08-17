"Пожизненные изгои": Поливающий грязью родину Галкин обрек детей на страшные муки

Почти сразу после переезда Максим Галкин стал давать концерты в заграничных городах, на которых поливает грязью Россию. К слову, количество локаций, на которых комик дает свои позорные выступления, только растет. К примеру, в конце августа муж Аллы Пугачевой доберется до Лондона.
Своим поклонникам об этом он решил рассказать в необычной форме. К рекламе грядущего события артист привлек 8-летнюю дочь Лизу: девочка беззаботно сидела на качели, а потом так ненавязчиво напомнила папе, что он отправится в Великобританию, так что пора готовиться. Поклонники шоумена, вечно влюбленные в харизматичных наследников пары, стали осыпать малышку комплиментами.
Однако среди комментаторов нашлись люди, которые решили напомнить, какую судьбу уготовил своим отпрыскам скандальный артист: мол, вся шумиха вокруг Украины однажды закончится, популярность комика начнет падать, а вот отношение к нему у россиян теперь вряд ли будет прежним, как и ко всем членам его семьи. Получается, что комик обрек наследников и престарелую Пугачеву на страшные муки.
"Галкин, не позорь ты уже Аллу Борисовну и своих детей! Жалко детей, пожизненные изгои", – такие послания появились под публикацией.
Народ к тому же обратил внимание на обстановку, в которой находится дочка Примадонны. Некоторых возмутило состояние качели, на которой резвится Лиза: мол, наследница королевы эстрады проводит время на "убогих" аттракционах и очевидно страдает, тоскуя по дому и прежней жизни.