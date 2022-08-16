"Психбольница отдыхает!": Галкин с детьми показательно растоптал книгу классической русской литературы

После эмиграции Максим Галкин пытается всячески заигрывать с российскими поклонниками, хотя многие уверены, что назад пути нет. После всего сказанного в адрес России многие фанаты пересмотрели свои взгляды и стали иначе относиться к мужу Аллы Пугачевой.
На днях Максим Галкин показал видео, на которых его дети читают русскую классику. Многие восприняли это так, словно галкин пытается реабилитироваться в глазах фанатов.
"Расскажи, Гарри, что ты читаешь. – Хрестоматия русской классики, – ответил сын Галкина. – Фантастика, – комментировал отец. – Чудесно, фантастически, – словно вынужденно сказал Гарри, вжавшись в кресло. – А я вижу, ты с большой охотой, да, читаешь? С энтузиазмом. И что сейчас конкретно ты читаешь? – с сарказмом отметил Галкин. – "Бежин луг". – А ты сейчас что читаешь? – спросил Максим Галкин дочь Лизу. – "Белый пудель" Куприна. – Потрясающе. Это в школе задают? – Да. Хотя нет, это внеклассное чтение", – сказала дочь Пугачевой.
Поклонники неоднозначно восприняли такой диалог. Им показалось, что Максим Галкин будто издевается над русской классикой литературы, ведь слова "фантастически и чудесно" из уст его сына звучали явно постановочно и совершенно неискренне. Галкин говорил таким голосом, словно читать с энтузиазмом русские произведения ребенок не может. Иносказательно, он просто показательно растоптал ценную книгу. Конечно, в комментариях на странице Галкина не обошлось без ссоры на тему Украины.
"Вы замечательный актер!"; "Дикий бред. Психбольница отдыхает"; "Здоровья вам душевного, лечитесь, не запускайте!" – написали фанаты.