Младший брат отобрал хлеб у замученного Гном Гномыча: И этот туда же

Внимания к девятилетнему Гном Гномычу стало меньше, и мальчик, наверняка, это ощутил.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с самого рождения готовили к знаменитости своего сына Александра. Родители даже дали необычное прозвище своему наследнику – Гном Гномыч. В полуторогодовалом возрасте мальчик встал на коньки и с тех пор добился немалых успехов в фигурном катании. В последнее время все чаще говорили, что Саша станет спортсменом, которым сможет гордиться его отец, ставший олимпийским чемпионом около 15 лет назад.

Но не только благодаря спорту Гном Гномыч добился популярности в столь раннем возрасте. Рудковская активно ведет страницы в социальных сетях от имени сына, публикуя всяческие фото и видео. Интернет стал причиной пристального внимания к Александру – как со стороны поклонников, так и злопыхателей. И те, и другие, кстати, считают, что мальчик уже устал от известности и постоянных тренировок, выглядит замученным, и он якобы хочет обычного спокойного детства.

В 2020 году на свет появился второй общий сын Плющенко и Рудковской – Арсений. Внимание общественности переключилось на него, и Гном Гномыч, вероятно, ощутил это. Сейчас годовалый отпрыск знаменитой пары, можно сказать, забрал хлеб у своего брата, едва ли не каждые действия которого были монетизированы его родителями.

В этом году маленький Арсений впервые встал на коньки, и у публики не осталось сомнений в том, что Евгений и Яна и этого сына сделают звездой спорта. Недавно Плющенко поделился новым видео с младшим наследником. Фигурист показал, как малыш стоит на коньках и катается на льду. "И этот туда же", – пошутил спортсмен. В Сети уже пишут, что годовалый брат превзошел Гном Гномыча.