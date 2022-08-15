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Шоу-бизнес
По возрасту подходит: 84-летний Резник занял место Галкина в жизни Пугачевой

По возрасту подходит: 84-летний Резник занял место Галкина в жизни Пугачевой

Алла Пугачева в последнее время подвергается нападкам из-за политических взглядов своего мужа. Илья Резник вмешался.
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Алла Пугачева много лет замужем за шоуменом Максимом Галкиным, который моложе ее на 27 лет. Когда парочка только сошлась, многие не верили в искренность их чувств и считали, что Примадонне лучше жить с кем-то, кто более подходит ей по возрасту. Однако отношения прошли проверку временем.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Примадонна прошла за свою жизнь и огонь, и воду, и медные трубы, но теперь она сталкивается с поистине тяжелыми испытаниями. На ее мужа Максима Галкина обрушилась волна негатива после того, как он высказался против спецоперации на Украине. Юморист остался за бортом российского шоу-бизнеса и уже больше полугода живет за границей. В то время как Алла Пугачева хранит молчание, рассчитывая на скорое возвращение в Россию. Из-за опального муженька хейт достается и самой Пугачевой.

На защиту певицы встал поэт-песенник Илья Резник. Он благородно занял место Максима Галкина рядом с Примадонной и выполнил долг чести – защитил женщины. Он призвал немедленно отстать от Аллы Пугачевой и оставить ее в покое.

Он назвал ее великой певицей и отметил, что у нее нет и не будет преемницы, поскольку она – великая певица, у которой просто не может быть последователей.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press
Автор: 15 августа 2022, 12:10 Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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