По возрасту подходит: 84-летний Резник занял место Галкина в жизни Пугачевой

Алла Пугачева в последнее время подвергается нападкам из-за политических взглядов своего мужа. Илья Резник вмешался.

Алла Пугачева много лет замужем за шоуменом Максимом Галкиным, который моложе ее на 27 лет. Когда парочка только сошлась, многие не верили в искренность их чувств и считали, что Примадонне лучше жить с кем-то, кто более подходит ей по возрасту. Однако отношения прошли проверку временем.

Примадонна прошла за свою жизнь и огонь, и воду, и медные трубы, но теперь она сталкивается с поистине тяжелыми испытаниями. На ее мужа Максима Галкина обрушилась волна негатива после того, как он высказался против спецоперации на Украине. Юморист остался за бортом российского шоу-бизнеса и уже больше полугода живет за границей. В то время как Алла Пугачева хранит молчание, рассчитывая на скорое возвращение в Россию. Из-за опального муженька хейт достается и самой Пугачевой.

На защиту певицы встал поэт-песенник Илья Резник. Он благородно занял место Максима Галкина рядом с Примадонной и выполнил долг чести – защитил женщины. Он призвал немедленно отстать от Аллы Пугачевой и оставить ее в покое.

Он назвал ее великой певицей и отметил, что у нее нет и не будет преемницы, поскольку она – великая певица, у которой просто не может быть последователей.