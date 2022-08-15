"Неутешительный диагноз": Узнавшая о раке Чехова покрылась отвратительными пятнами

Одна из самых сексуальных звезд российской эстрады предпочитает откровенно общаться со своими поклонниками и рассуждать на всеобщее обозрение на самые острые темы. Не так давно Анфиса Чехова, к примеру, решила рассказать об онкологии.
К счастью, теледиве этот страшный диагноз не ставили, но у ее окружения подобные ситуации были. Причем, когда артистка узнавала столь печальные новости, то переносила их болезненно. На этот раз длинноволосая красотка решила поговорить о своем здоровье, а точнее о состоянии своей кожи.
С детства на лице Анфисы Чеховой красовались милые веснушки, которые вообще не приносили ей дискомфорт. Однако с возрастом они превратились в настоящую проблему. Коричневые точки собирались в группы, а ее щеки уже были покрыты пятнами. И, судя по тому, что в конце концов артистка отправилась к специалисту, для нее они были отвратительными.
"Косметолог поставил мне неутешительный диагноз: "У вас, дорогуша, гиперпигментация", – вспомнила звезда.
В общем, сексуальной актрисе ничего не оставалось делать как искать эффективные способы борьбы с проблемой. В ее арсенале куча кремов, пилингов и масок, которые проникают глубоко в кожу и восстанавливают ее изнутри. После своих манипуляций над кожей Анфиса Чехова, как оказалось, не выходит из дома без солнцезащитного крема – это помогает держать лицо в тонусе.