"Жировая масса": отрастившая брюхо Чехова вызвала омерзение

Фанаты оценили обнаженное тело аппетитной Анфисы Чеховой.

Российская телеведущая и блогер Анфиса Чехова провела прямой эфир с эндокринологом, терапевтом и кардиологом, доктором Алексеем Жито. Они обсудили тему того, как гормоны влияют на вес и характер, какие витамины стоит принимать в разные периоды жизни, как можно корректировать свои гормоны и привести организм в норму.

"Женщина существо гормональное. Не всегда мы делаем то, что считаем разумным и обоснованным. Часто действия и слова зависят от гормонов", – отметила Анфиса Чехова.

Врач поддержал ее и заявил, что гормоны действительно фактически управляют нашим организмом.

"У женщин так же, как у мужчин, есть мужские половые гормоны, и они тоже очень часто влияют на самочувствие. Они приводят к агрессии, отечности, акне... Кроме того, мы должны относиться к жировой массе как к гормонально активному органу. Это как отдельный орган. Все наши клетки выделяют те или иные вещества. Жировая ткань выделяет большое количество эстрогенов, которые повышают женские половые гормоны даже у мужчин. Особенно часто это происходит у тех, кто злоупотребляет пивом", – рассказал медик.

Ранее Анфиса Чехова опубликовала короткое видео, на кадрах которого предстала в купальнике. Она залезала в ванную с цветами, и в какой-то момент стало понятно, что Чехова отрастила брюхо. Огромная жировая складка на животе вызвала омерзение у россиян. Однако многие все же отметили, что ведущая в прекрасной форме, и они любят ее любой.