Наводит мосты: Беглянка Пугачева послала весточку жене Николаева

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова 11 августа отмечает 40-летний юбилей. Артистка отметила день рождения в кругу родных и близких. Не все смогли приехать и лично поздравить ее. К примеру, некоторые звезды сейчас находятся вне страны. Поэтому она наводит мосты из-за границы.
Российская певица Алла Пугачева, которая уже больше полугода не живет в родной стране, поздравила жену Игоря Николаева с праздником. Сейчас артистка находится в Юрмале. До отъезда из России Примадонна тепло дружила с семьей Николаева и часто бывала у них в гостях. В последний раз они виделись на Новый год. Но сейчас Пугачева ограничилась поздравлением словами.
"Будь счастлива!" – написала Алла Пугачева.
Примадонна должна в августе вернуться в Россию, ведь у ее детей начинается учебный год. Недавно она призвала детей помахать папе ручкой, намекая на то, что они скоро уедут домой. Поговаривают, что Максим Галкин останется за границей, ведь в России ему может грозить срок.
Ранее сообщалось, что Юлия Проскурякова осваивает новую профессию актрисы. Жена Игоря Николаева снялась в популярном сериале, чем вызвала негативную реакцию мужа. По слухам, Игорь Николаева ужасно недоволен тем, что жена переметнулась из музыки в актерское мастерство.