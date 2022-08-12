Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку

"От тюрьмы и от сумы не зарекайся" – гласит народная мудрость. Драма, которая разыгралась в семье Аллы Пугачевой, является лучшим подтверждением справедливости известной пословицы.

Фронтовики Зинаида Архиповна и Борис Михайлович Пугачевы стали мужем и женой сразу после войны, а уже в 1947-м у них родился первенец. 15 апреля 1949 года на свет появится второй ребенок – дочь, которую назвали в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. Да-да, это была Алла Пугачева, будущая Примадонна и главная певица СССР, а потом и России.

В 1963-м, когда Алле Пугачевой исполнилось 14, ее отца арестовали, обвинив в коррупционных схемах на предприятии, где тот работал. "Были, видимо, какие-то к нему вопросы как к директору Талдомской обувной фабрики. Дали ему три года, но потом полтора года скостили, – вспоминал позже Борис Пугачев, брат знаменитой певицы. – Позже выяснилось, что папа ни в чем не виноват – мол, это была судебная ошибка. Но здоровья она ему не прибавила".

Сама Пугачева об аресте 45-летнего отца рассказывала так: "Смотрю — мама плачет. Я спросила, где папа, что случилась. Мне мама отвечает: "Понимаешь, деточка, он нарвал сирени в чужом саду. И его, наверно, долго не будет дома. Он наказан". Вот так она это объяснила. Потом, конечно, стала понимать, что дело серьезное. Даже какие-то друзья отвернулись. Но самое смешное — как мы спасали холодильник. Потому что судимость была с конфискацией имущества. У нас самое дорогое было — новый холодильник "ЗиЛ" Как мы его спасали, к соседям прятали. Но пришли все-таки и забрали".

Матери Пугачевой, которая до этой черной полосы не работала, а занималась домом и детьми, пришлось стать главой семьи. Она устроилась замначальника отдела кадров на одном из заводов.

Борис Михайлович вышел на свободу досрочно и стал начальником цеха на заводе "Сапфир". "Ему предложили обратно в партию вступить — он сказал "нет". Видимо, какая-то обида осталась", – вспоминала позже Алла Пугачева.

Борис Михайлович уйдет из жизни, когда его знаменитой дочери исполнится 33 года. К этому времени она уже была звездой – записала песню "Маэстро", провела с Игорем Кио "Новогодний аттракцион", с программой "Монологи певицы" посетила множество городов Советского Союза и Восточной Европы.