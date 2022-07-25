Понимают друг друга: стало известно о переговорах предателя Галкина с фашиствующей Сердючкой

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Одним из первых родную страну покинул Максим Галкин.



Причем юморист не только покинул родину, но и стал клеймить ее, сидя в Израиле. Его длинный язык намолол уже, кажется, на уголовный срок.

Но есть среди звезд и те, кто лютую ненависть пятого мужа Пугачевой к России разделяет. Это русофобствующий Андрей Данилко, выступающий в травести-образе проводницы Верки Сердючки.

Год назад на юбилее украинского юмористического концертного "Дизель-шоу" Сердючка не нашла ничего лучше, как со сцены в центре Киева пропеть:

Батько наш – Бандера, Україна -мати,

Ми за Україну пiдем воювати!

Эта песня о раненом бойце запрещенной в России за экстремизм Украинской повстанческой армии*, которая в годы Второй мировой отличалась особыми зверствами и убийствами, сегодня в Незалежной – второй национальный гимн. Он звучал 1 января 2021 года после панихиды по случаю 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в исполнении духовенства Ивано-Франковска. Теперь же этот гимн военных преступников, которых на Украине героиизируют и считают освободителями, поет на своих концертах Сердючка.

А еще во время недавнего выступления в киевском метрополитене фашиствующая проводница со звездой во лбу нацепила на себя камуфляж и заявила: "Я всегда пела "лаша тумбай", а с 24 февраля принципиально пою "Раша, гудбай!"

Про ее же хамские выпады-кричалки в адрес российского руководства и вовсе говорить стыдно.

Впрочем, Максиму Галкину все это близко. Он и сам не против лишний раз смачно плюнуть в сражающуюся сегодня за освобождение угнетаемых людей Донбасса отчизну. "Три недели назад я трепался по телефону с Андреем Данилко, – рассказал музыкальный журналист Алексей Остудин. – Затронули тему Филиппа. Андрей мне сказал, что за все время с 24 февраля Киркоров ему не позвонил ни разу. В отличие от Максима".

Наверное, король российской эстрады просто мыслит здраво и понимает, что с врагами родины и коллаборационистами ему не о чем говорить.