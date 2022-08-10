"Помашем ручкой папе": рвущаяся домой Пугачева заставила детей прощаться с отцом

В Сети появилось видео, на кадрах которого Алла Пугачева и дети прощаются с Максимом Галкиным.

На днях Раймонд Паулс рассказал журналистом, что Алла Пугачева обещала ему вернуться в Россию в августе. Поклонники с нетерпением ждут этого события. Наконец в аккаунте артистки появилось свежее видео, на кадрах которого она прервала долгое молчание.

На видео Алла Пугачева и дети идут вместе по пляжу. На Примадонне была элегантная кепка и длинная черная накидка в пол. Она бодро шла навстречу оператору, снимающему ее.

"Помашем ручкой папе. Папа, мы идем домой!" – сказала Алла Пугачева.



Поклонники восприняли символичное обращение Аллы Пугачевой к Максиму Галкину как скрытый посыл. Вероятно, Пугачева сказала о том, что она с детьми возвращается в Россию без главы семейства.

"Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", – написала Алла Пугачева в тексте публикации.



Многие в штыки восприняли упоминание Максима Галкина, которого на родине давно не ждут.

"Ни родины ни флага"; "С какой рожей он вернется в Россию? После всего того Г, что он вылил на Россию"; "Значит АБ поддерживает Россию как ни крути, да и понимает она все прекрасно, но повлиять на Максима не может, она сама так сказала в интервью"; "Да идите вы лесом со своим папой!" – вспылили фанаты.