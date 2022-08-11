Организм не выдержал: Стало известно о смерти Краско

На днях была годовщина памяти российского актера Андрея Краско, ему исполнилось бы 65 лет. Народный артист России Иван Краско посетил могилу своего знаменитого сына в Комарово под Петербургом.
Иван Краско вспомнил сына, когда тот был еще малышом. Сам актер все время пропадал на работе. Жена и теща упрекали Ивана Краско, что сын растет безотцовщиной. Сын даже иногда называл его Иваном, а не папой. Более того, в свидетельстве о рождении Иван Краско не был записан у сына как отец. Там было написано просто Иван. Так и повелось.
С возрастом Андрей Краско пристрастился к алкоголю. Отец пытался отбить у него эту вредную привычку, но все было тщетно.
"Сынок, угомонись. Высоцкий и Асанова уже давно на кладбище", – говорил сыну Иван Краско.
У Андрея Краско было много работы, он брался за все роли. На заработанные деньги купил машину и построил дом. Как потом выяснилось, дом он возвел прямо рядом с кладбищем. Актера смерть по соседству ничуть не смущала.
По словам Ивана Краско, его сын умер от своего пристрастия. Его организм просто не выдержал такой нагрузки алкоголем. Ведь в последние годы он стал пить постоянно. При этом он нагружал сердце работой. В итоге оно остановилось.