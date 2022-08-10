"Любовь, взаимная симпатия, химическая зависимость": Ургант признался в чувствах к Краско

10 августа российскому актеру Андрею Краско было бы 65 лет. Андрей Ургант дал откровенное интервью и поделился своими воспоминаниями о нем. Мужчины были близки с самых ранних лет. Даже своего наследника Андрей Краско назвал Ваней, так же, как и сына Урганта.
Когда в семье Краско родился сын, его растили как родного все вместе. Родство сохранилось до сих пор. К примеру, Андрей Ургант называет отца покойного Андрея Краско своим папой.
"Мы с Андреем дружили еще с детства, с театрального института на Моховой, в котором учились. Это любовь, взаимная симпатия, химическая зависимость", – рассказал Ургант.
Перед смертью Краско друзья мало общались, потому что Андрей был востребованным актером и имел мало свободного времени. Однако Ургант знал, что Краско остались считанные дни на этом свете, ведь он сам ему говорил, что хочет уйти. Сейчас Андрей Ургант часто приезжает к приятелю на кладбище и признается, что не верит в его смерть. Для Урганта Краско навсегда останется жив.
Напомним, Андрей Краско умер в 2006 году в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Все случилось во время съемок картины "Ликвидация". Приступ мог быть вызван попыткой вывести актера из длительной алкогольной интоксикации. Андрея Краско похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.